«Химки» в серии пенальти одолели «Нижний Новгород». Голкипер Хомич забил решающий удар

В матче группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» принимал «Химки». Основное время матча закончилось вничью — 1:1.

По регламенту турнира, команды сразу перешли к серии пенальти. Точнее оказались игроки «Химок» — 10:9.

Отметим, что решающий удар нанес голкипер «Химок» Дмитрий Хомич. А до этого он отразил удар соперника.

Эта победа обеспечила подмосковному клубу выход в следующую стадию турнира.

Россия. Кубок

Группа 5

«Нижний Новгород» — «Химки» — 1:1 (0:0). Пенальти — 9:10

Голы: Ставпец, 51 (1:0). Конате, 74 (1:1).

Серия пенальти: Сапета — 1:0. Могилевец — 1:1. Попов — 1:1 (вратарь). Камышев — 1:2. Сулейманов — 2:2. Идову — 2:3. Султонов — 3:3. Логашов — 3:3 (штанга). Гоцук — 4:3. Мирзов — 4:4. Анисимов — 5:4. Гапон — 5:5. Шумских — 6:5. Конате — 6:6. Комолов — 7:6. Тихий — 7:7. Калинский — 8:7. Кухарчук — 8:8. Каккоев — 9:8. Глушаков — 9:9. Темников — 9:9 (вратарь). Хомич — 9:10.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев (Каккоев, 61), Темников, Шумских, Гоцук, Ставпец (Султонов, 80), Сапета, Попов, Гащенков (Калинский, 61), Федчук (Комолов, 70), Мичуренков (Сулейманов, 71).

«Химки»: Хомич, Логашов, Гапон, Тихий, Тихонов (Идову, 69), Могилевец, Куат (Глушаков, 59), Липовой (Мирзов, 59), Конате, Алиев (Кухарчук, 70), Долгов (Камышев, 89).

Предупреждения: Темников, 37. Гащенков, 39. Тихий, 50. Тихонов, 66. Мичуренков, 69. Логашов, 84. Хомич, 90.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

21 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».