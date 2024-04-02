«Химки» на своем поле примут «Ростов» в 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов во вторник, 2 апреля. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Химки» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира в 19.45 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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