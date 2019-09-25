«Химки» разгромили «Рубин» в Кубке

«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».

Олимп-Кубок России

1/16 финала

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 3:0 (1:0)

Голы: Корян, 9 — с пенальти (1:0). Кухарчук, 47 (2:0). Гапон, 85 (3:0).

«Химки»: Хомич, Почивалин, Тихий (Гапон, 82), Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян (Барков, 58), Трошечкин, Дядюн (Мендель, 63).

«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Денисов, Плиев, Сорокин, Старфельт, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Зуев, 51), Кьяртанссон.

Предупреждения: Скворцов, 43. Тихий, 81. Ив.А.Коновалов, 86.

Судьи: Кукуян (Сочи). Аверьянов (Москва), Тарасов (Тамбов).

25 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».