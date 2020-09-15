«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче элитного раунда Кубка России

«Химки» в матче 1-го тура элитного раунда Кубка России на выезде переиграли иркутский «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Мохамед Конате, вышедший на поле минутой ранее.

Во 2-м туре элитного раунда «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом».

Кубок России. Элитный раунд.

Группа 5

«Зенит Ир» (Иркутск) — «Химки» — 0:1 (0:0)

Гол: Конате, 64.

«Зенит Ир» (Иркутск): Кунгуров, Насадюк, Толмачев, М.С.Яковлев, Гайдуков, Колесников, Ковалев (Марков, 90), И.Яковлев, Селеменев, Бондаренко, Убониев.

«Химки»: Генералов, Гапон, Тихонов, Мизгирев, Мурнин (Мартусевич, 70), Кухарчук (Засеев, 88), Липовой (Конате, 64), Казанцев, Сигневич (Массуренко, 64), Алиев, Воробьев (Жумабеков, 88).

Предупреждение: Воробьев, 47.

Судья: Сединкин (Омск).

15 сентября. Иркутск. Стадион «Труд».