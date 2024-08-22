Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:15

«Химик» Дзержинск — «Broke Boys»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Дзержинский «Химик» примет «Broke Boys» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Broke Boys.
Фото РФС

«Химик» Дзержинск примет Broke Boys в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
22 авг, 19:30. Химик (Дзержинск)
Химик Дз
Broke Boys

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

Ранее Broke Boys победили «Квант» (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти) в матче 1-го раунда Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Химик» дошел до 3-го раунда Кубка, где уступил «Рязани» (1:1 в основное время, 5:6 в серии пенальти). «Броуки» проводят дебютный сезон в турнире.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Химик (Дзержинск)
2
1
Читайте также
Французская синхронистка призналась, что отсутствие россиян на Олимпиаде выглядело странно
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в Кубке России
Матвей Сафонов передал сообщение для своего 14-летнего однофамильца из «Кубани»
«Спартак» Кострома — 2DROTS: видеообзор матча Кубка России
2DROTS проиграли костромскому «Спартаку» и вылетели из Кубка России
«Орел» прошел курский «Авангард» в Кубке России
«Зенит» Пенза, «Рязань» и «Муром» вышли в следующий раунд Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матвей Сафонов передал сообщение для своего 14-летнего однофамильца из «Кубани»

«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости