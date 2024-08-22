«Химик» Дзержинск примет Broke Boys в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

Ранее Broke Boys победили «Квант» (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти) в матче 1-го раунда Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Химик» дошел до 3-го раунда Кубка, где уступил «Рязани» (1:1 в основное время, 5:6 в серии пенальти). «Броуки» проводят дебютный сезон в турнире.

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