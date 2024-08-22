«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в Кубке России

«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в матче второго раунда FONBET Пути регионов Кубка России — 3:1.

Счет в этой встрече открыл защитник «Динамо» Даниил Криворучко. У «Текстильщика» голы забили Александр Елисеев, Алексей Скворцов и Владимир Азаров.

В компенсированное к первому тайму время игрок «Динамо» Руслан Баширов получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Следующим соперником «Тексильщика» по Кубку России станет костромской «Спартак».