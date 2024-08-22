«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в Кубке России
«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в матче второго раунда FONBET Пути регионов Кубка России — 3:1.
Счет в этой встрече открыл защитник «Динамо» Даниил Криворучко. У «Текстильщика» голы забили Александр Елисеев, Алексей Скворцов и Владимир Азаров.
В компенсированное к первому тайму время игрок «Динамо» Руслан Баширов получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Следующим соперником «Тексильщика» по Кубку России станет костромской «Спартак».
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