Стефан Страндберг: "Могли рассчитывать на большее, но это футбол"

Защитник "Урала"​ Стефан Страндберг после поражения от "Локомотива"​ в финале Олимп-Кубка России (0:1) признался, что было тяжело играть против атакующей группы красно-зеленых.

– "Локомотив" – очень сильная команда, в их составе много классных футболистов, – цитируют "Известия" Страндберга. – Особенно тяжело было играть против атакующей группы: братьев Антона и Алексея Миранчуков и Федора Смолова. Да, "железнодорожники" переиграли нас в первом тайме, но во второй половине встречи мы выровняли ситуацию. Могли рассчитывать на большее, но это футбол.

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