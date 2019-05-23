Стефан Страндберг: "Могли рассчитывать на большее, но это футбол"

Защитник "Урала" Стефан Страндберг после поражения от "Локомотива" в финале Олимп-Кубка России (0:1) признался, что было тяжело играть против атакующей группы красно-зеленых.
– "Локомотив" – очень сильная команда, в их составе много классных футболистов, – цитируют "Известия" Страндберга. – Особенно тяжело было играть против атакующей группы: братьев Антона и Алексея Миранчуков и Федора Смолова. Да, "железнодорожники" переиграли нас в первом тайме, но во второй половине встречи мы выровняли ситуацию. Могли рассчитывать на большее, но это футбол.
Дополнительная информация
https://iz.ru/880958/sevastian-terletckii/protiv-loko-net-priema-moskvichi-ustanovili-rekord-kubka-rossii
Загрузка...