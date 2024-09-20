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Сперцян: «В игре против ЦСКА у «Краснодара» было мало движения»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— По матчу с ЦСКА — такое впечатление, что вы играли с пониманием того, что все равно останетесь в группе на первом месте. Не в полную силу.

— Нет, почему. В полную. Есть некая усталость. Где-то не очень играли в атаке: мало было движения, открываний за спину, мяч долго двигали. От этого и так игра сложилась, — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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