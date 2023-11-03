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Сегодня, 17:14

Попов: «Динамо» и «Пари НН» сыграли отлично и динамично в Кубке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Пари НН» (2:1).

«Наверное, на «Пари НН» сказалась потеря концентрации в концовке и усталость — все в совокупности. Где-то и везение «Динамо» — не без этого. А так, отличная динамичная игра, обилие голевых моментов с обеих сторон. Инициатива, переходящая от одной команды к другой. «Пари НН», хотя и был в гостях, играл легко и раскрепощенно. Наверное, потому что над нижегородцами не довлел результат. Играли в атаку, не отсиживались в обороне. А «Динамо» привело к победе в основное время все-таки везение в домашних стенах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» сыграет против «Зенита». «Пари НН» стал четвертым в своей группе и не смог выйти в плей-офф турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005427373_denis_popov_dinamo_i_pari_nn_syigrali_otlichno_i_dinamichno
Денис Попов
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