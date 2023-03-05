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Сегодня, 16:16

Григорий Иванов: «Урал» доказал, что сможет достойно бороться со «Спартаком» за выход в финал Кубка России"

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы команды обыграть «Спартак» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубок России — такое соревнование, где можно со всеми бороться, и мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18 тура РПЛ «Урал» доказал, что сможет достойно бороться со «Спартаком» за выход в финал Кубка», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Матч 18 тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» завершился ничьей (2:2). По итогам 18 туров красно-белые с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Урал» расположился на 10 строчке, имея в активе 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ural-dokazal-chto-smozhet-dostojno-borot-sya-so-spartakom-za-vy-hod-v-final-kubka/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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