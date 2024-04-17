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Сегодня, 09:33

Гранат — о матче «Спартака»: «Зенит» будет доминировать, как и всегда»

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Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала FONBET Кубка России, в котором московский клуб сыграет с «Зенитом».

«Надеюсь, будет яркая игра. От «Спартака» не знаю чего ожидать, пока не понятно как они будут выглядеть. Не думаю, что можно будет ожидать какие-то сюрпризы от красно-белых. Москвичам сейчас нужна отдача и запредельный настрой, только это им поможет. А вот «Зенит» будет доминировать, как и всегда», – сказал Гранат «СЭ».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 17 апреля в ответном матче 1/2 пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу бело-голубых, вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.30 по московскому времени.

(Александр Абустин)

Владимир Гранат
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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