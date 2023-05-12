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Сегодня, 16:25

Тарханов считает, что Суперфинал FONBET Кубка России можно перенести в Санкт-Петербург

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала», «Кубани» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов выразил мнение, какой стадион должен принять Суперфинал FONBET Кубка России в текущем сезоне в случае переноса матча из «Лужников».

«Можно перенести в Краснодар, давно не было там финала. Можно и в Питер перенести, там народ придет. Почему не Воронеж? Посещаемость большая, но стадион тоже имеет большое значение. Согласен ли с тем, что нужно выбирать место проведения финала только тогда, когда будут известны финалисты, иначе одна из команд может иметь преимущество? В принципе, согласен. Когда команды выйдут в финал, тогда нужно думать о месте проведения. Чтобы не было такого, что у кого-то было свое поле», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

12 мая появилась информация о том, что финал Кубка России могут перенести из «Лужников» из-за потенциально невысокого зрительского интереса.

Первым участником суперфинала стал ЦСКА. Следующий финалист определится по результатам матча «Краснодар» — «Урал», который пройдет 17 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-superfinal-kubka-rossii-mozhno-perenesti-v-sankt-peterburg
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