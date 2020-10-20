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«Горячая встреча у аэропорта». «Спартак» — о встрече фанатов в Красноярске

20:09
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«Спартак» в Twitter показал, как его встретили болельщики клуба в Красноярске, где в среду состоится матч группового турнира Кубка России против «Енисея». Матч начнется в 15.00 (мск).

На видео видно, как большое число болельщиков расположилось вдоль трассы с атрибутикой красно-белых и файерами.

«Горячая встреча у аэропорта. Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь», — подписала пост пресс-служба клуба.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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