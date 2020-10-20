«Горячая встреча у аэропорта». «Спартак» — о встрече фанатов в Красноярске
20:09
«Спартак» в Twitter показал, как его встретили болельщики клуба в Красноярске, где в среду состоится матч группового турнира Кубка России против «Енисея». Матч начнется в 15.00 (мск).
На видео видно, как большое число болельщиков расположилось вдоль трассы с атрибутикой красно-белых и файерами.
«Горячая встреча у аэропорта. Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь», — подписала пост пресс-служба клуба.
Горячая встреча у аэропорта ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь! ? pic.twitter.com/p46kNeC69o
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...