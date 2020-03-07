Гончаренко оштрафован на 10 тысяч рублей
12:07
КДК РФС на своем заседании, посвященном матчам 1/4 финала Кубка России, по итогам матча «Спартак» — ЦСКА оштрафовал главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на 10 тысяч рублей за неоднократное покидание технической зоны.
Кроме того, по итогам матча «Химки» — «Торпедо» московский клуб за использование болельщиками пиротехнических средств оштрафован на 8 тысяч рублей. (Дмитрий Гирин)
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи