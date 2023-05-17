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Сегодня, 22:41

Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл FONBET Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал».

«Получился нормальный матч. «Краснодар» выиграл заслуженно. Если сравнить начало сезона и конец, то и «Урал», и «Краснодар» стали играть лучше. Сафонов сыграл не лучшим образом? Да, он допустил ошибку, когда «Урал» забил гол. Сложно сказать, почему так произошло. У него устойчивая психика. Матвей в важных матчах играл хорошо. В серии пенальти он играл хладнокровно. Все совершают ошибки. Способен ли «Краснодар» выиграть свой первый трофей в истории? Хотелось бы, что так произошло. Много всего вложено в «Краснодар». Галицкий многое сделал для развития футбола в регионе. «Краснодар» — это любимая вторая команда многих болельщиков. Посещаемость на стадионе достаточно высокая, даже в нынешнее время», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Голами отметились Кайо, Эрик Бикфалви и Джон Кордоба.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-hochetsya-chtoby-krasnodar-vy-igral-kubok-rossii/
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