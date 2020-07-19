Голкипер «Химок»: «Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм»

После победы над «Уралом» (3:1) и выхода в финал Олимп Кубка России вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился впечатлениями от матча.

— Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм, — приводит слова голкипера сайт «Химок». — Думаю, что все парни соскучились по официальным играм и просто получали удовольствие от игры.

Сегодня было непривычно жарко — 35 градусов, по-моему. Но сборы в Кратово не прошли просто так. Команда выдержала нагрузку, и классно начала матч. Да, впереди у «Урала» был высокорослый Погребняк, но мы хорошо изучили соперника — знали, что очень много угроз будет с флангов, поэтому были к этому готовы. Хочу сказать спасибо защитникам, которые сегодня очень хорошо сыграли вверху.

Приятный момент произошел вчера вечером. После прилета в Екатеринбург мы поужинали и пошли прогуляться по городу. И на набережной встретили болельщиков из Химок. Поздоровались — очень тепло пообщались. Их поддержка очень помогла. Сегодня наших ребят было слышно лучше, чем местных зрителей.