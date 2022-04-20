Гогниев заявил, что «Алания» способна обыграть любого соперника

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после завершения матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка Росси против «Зенита» (2:2, 6:5 — по пенальти) заявил, что его команда может обыграть любого соперника.

«Мы понимали, как играть. Зенит сильная команда. Мы подготовились к ней. Это принесло результат. Во втором тайме наши ребята немного подсели физически, но не сдались и переломили игру в нужный момент. Мы победили заслуженно. В ходе поединка у меня была уверенность в том, что мы пройдем дальше.

«Алании» по силам выиграть любого соперника, наши игроки пишут историю. В ближайших матчах мы сосредоточимся на чемпионате. Мы заслуживаем того, чтобы играть в премьер-лиге», — цитирует Гогниева «15-й регион».

Напомним, соперник осетинского клуба по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг, 21 апреля.