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Гогниев заявил, что «Алания» способна обыграть любого соперника

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после завершения матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка Росси против «Зенита» (2:2, 6:5 — по пенальти) заявил, что его команда может обыграть любого соперника.

«Мы понимали, как играть. Зенит сильная команда. Мы подготовились к ней. Это принесло результат. Во втором тайме наши ребята немного подсели физически, но не сдались и переломили игру в нужный момент. Мы победили заслуженно. В ходе поединка у меня была уверенность в том, что мы пройдем дальше.

«Алании» по силам выиграть любого соперника, наши игроки пишут историю. В ближайших матчах мы сосредоточимся на чемпионате. Мы заслуживаем того, чтобы играть в премьер-лиге», — цитирует Гогниева «15-й регион».

Напомним, соперник осетинского клуба по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг, 21 апреля.

 
&laquo;Алания&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, по&nbsp;пенальти 6:5. Мощнейшая «Алания»! Спаслась на последней минуте и по пенальти выбила «Зенит»

 

Источник: https://region15.ru/nam-po-silam-vyigrat-lyubuyu-komandu-spartak-gogniev/
Спартак Гогниев
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