Защитник «Зенита» извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией»

Защитник «Зенита» Данил Круговой принес извинения за вылет команды из БЕТСИТИ Кубка России.

Питерцы уступили в серии пенальти «Алании» (2:2, 5:6 — по пен.), а сам Круговой не реализовал решающий одиннадцатиметровый удар.

«Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается. Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем все, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше кубка», — написал Круговой в Telegram-канале.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.