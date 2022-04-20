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Сегодня, 20:50

Защитник «Зенита» извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой принес извинения за вылет команды из БЕТСИТИ Кубка России.

Питерцы уступили в серии пенальти «Алании» (2:2, 5:6 — по пен.), а сам Круговой не реализовал решающий одиннадцатиметровый удар.

«Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается. Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем все, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше кубка», — написал Круговой в Telegram-канале.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Данил Круговой
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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