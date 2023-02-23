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Глебов оценил игру «Ростова» в кубковом матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов оценил игру команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

— Как можете оценить игру команды?

— Средне сыграли, — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

— А если говорить о газоне?
— Ну, от 1 до 5 — один. Но обе команды играли в одинаковых условиях.

— Была ли установка играть больше верхом?

— Ну, а как тут еще играть на таком поле? Мы нормально готовы. Проделали хорошую работу на сборах.

— Как оцените судейство? Были стычки.

— Это не ко мне вопрос. Происходит уже такое, пусть происходит. Информация о задолженности по зарплате? Пусть это руководство комментирует.

Ответный матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glebov-otsenil-igru-rostova-v-matche-s-uralom/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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