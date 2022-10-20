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Осинькин о Кубке России: «Второе место в группе удобней»

Осинькин оценил шансы «Крыльев Советов» на выход из группы в Кубке России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче группового турнира Кубка России (1:2).

— Вы не прикидывали, что удобнее: занято второе или третье место в группе?

— Второе все равно удобней. Чтобы проходить дальше, а не просто играть, у второго места больше шансов выходить в следующий круг. Как минимум, у них два соперника в случае проигрыша первого матча, но и матчи с какой-нибудь очень мотивированной командой ФНЛ в феврале, когда мы еще не набрали форму, 100 процентов на выезде, это непросто. Поэтому мы бы хотели занято второе место, но наверно у нас такая группа, что для нас это сделать очень сложно.

— Можете поделиться тем, что вы говорили своим игрокам на поле, когда матч уже закончился?

— После игры — это не всегда мотивационные вещи, потому что трудно ребят собрать всех вместе. Для меня это второе интервью после матча, кто-то из ребят уже моется, кто-то уже подходит, кто-то в микст-зоне, собрать их очень сложно. В этот момент тренеры обычно доводят до своих подопечных организационные вещи, то есть то, как мы ведем себя дальше, второе, это краткое подведение итогов игры без разборов полета. Мы сыграли матч, для нас он достаточно важный. Может быть, то, что мы делаем много замен, кому-то покажется, что мы не на 100 процентов настраиваемся, но, поверьте, на 100 процентов. Мы все делаем. Наши футболисты каждый свой шаг на поле пытаются что-то доказывать, расти. Эти вещи я сказал. Ребят я поблагодарил. Для нас это хороший матч.

В турнирной таблице группы В на данный момент питерцы догнали «Крылья Советов» (по 6 очков), но уступают самарскому клубу по дополнительным показателям.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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