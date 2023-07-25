Семак: «Был хороший и тяжелый кубковый матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Кубковая игра, первый тайм понравился в исполнении нашей команды. Играли активно, агрессивно, контролировали мяч. Во втором тайме моментами отдавали инициативу и вследствие этого допускали подходы и моменты у наших ворот. Второй мяч забили, и, конечно, стало поспокойнее. Достаточно уверенно довели концовку до победы. Поздравляю команду, сегодня был хороший, тяжелый кубковый матч. Отдельное спасибо болельщикам, которые сегодня пришли и поддерживали нас. Мы всем очень благодарны.

— Чем вы объясните два разных тайма? Тренер соперника сказал, что во втором тайме «Зенит» стал давать «Ахмату» пространство, поэтому соперник стал давить на ворота петербуржцев.

— Не то что бы давать... Мы отдали пространство и стали ниже обороняться. Я это связываю с усталостью, немножко устали. Играть через два дня на третий достаточно непросто, тем не менее, сейчас начало сезона, мы понимаем, что нужно набирать форму и через такие матчи. Первый тайм действительно был очень хорошим с точки зрения движения, контроля, агрессии. Во втором тайме мы, к сожалению, много мячей теряли, слишком прижимались к воротам, играли не так агрессивно, как нам хотелось бы. Но, даже играя ниже, естественно, нужно действовать более надежно у своих ворот, не допускать моментов, не давать возможностей сопернику создавать эти моменты.

В следующем матче Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» дома примет «Балтику» днем позже.