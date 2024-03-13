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13 марта, 22:56

Семак — о матче с «Динамо»: «Мы играли лучше и заслужили победу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча против «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Матч понравился, — начал Семак. — Была хорошая игра с точки зрения интенсивности и атмосферы. Думаю, Марцел Личка создал очень хороший коллектив, хорошую команду. Но, на мой взгляд, мы сегодня играли лучше и заслужили победу. Все по делу, будем готовиться к следующим матчам.

— Родригао в первой части сезона, когда выздоровел, был основным защитником. Сейчас он не набрал форму или проигрывает конкуренцию?

— На сегодняшний день он выглядит хуже, чем те игроки, которые играют. Тоже самое Нуралы Алип — это игровые футболисты у нас. Но на сегодняшний день связка Нино с Эраковичем смотрится предпочтительнее. Поэтому они и играют в стартовом составе.

—  Сергей Богданович, три матча вы не меняли стартовый состав. Можно сказать, что вы каким-то образом определились уже с основной обоймой или с чем это связано?

—  Это связано с состоянием игроков. Те, кто лучше на сегодняшний день, те и играют. Конечно, есть определенные нюансы. У нас есть тот же Ильзат Ахметов и тот же Коваленко, которые могли бы выйти. Но учитывая состояние тех же газонов, это игроки, которые техничные, которым удобнее играть на хороших полях. Поэтому выходят те, которые на сегодняшний день приносят пользу команде. У нас нет 10 человек, нам все игроки нужны. Очень плотный календарь будет в апреле, возможность проявить себя, конечно, будет у всех. А дальше, кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. Это спорт, к большому сожалению, здесь не придумаешь ничего нового. На сборах была одна ситуация, сегодня она другая. Кто-то держит уровень стабильно, кто-то начинал хорошо, но чуть-чуть сбавил, кто-то сейчас будет набирать. Нам нужны все, еще достаточно матчей, — сказал Семак.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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