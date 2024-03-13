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13 марта, 22:52

Личка — о поражении от «Зенита»: «Сегодня мы не заслуживаем ничего»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги ответного матча против «Зенита» (0:2) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Не хватило лидеров в пару к Тюкавину? Сегодня не хватило Карраскаля и его футбола, — начал Личка. — Не хватало в середине поля. Я видел, игроки старались, но не успевали. Например, Диего Лаксальт все 90 минут бегает, старается прессинговать, бегать перед штрафной. Это пример футболиста, которого нужно рассматривать. Таких должно быть не двое-трое, а все 10-11 игроков.

Тюкавин мне нужен в штрафной, близко к опасному моменту. Не могу сказать, что Тюкавин сегодня не бегал или не хотел выиграть. Мячи до него доходили редко, но когда доходили, он его не терял, это очень важно. Особенно, когда он находится спиной к воротам.

— То, что произошло сегодня — разовая история для «Динамо» или может стать тенденцией?

— Сразу вам скажу: не хочу, чтобы это было тенденцией. Достаточно жестко скажу на тренировке, что хочу и как будем работать. То, что команда может слабо сыграть футбол — это футбол. Ни одна команда не проведет все матчи сезона на высоком уровне. Хорошо, что это Кубок. С «Ахматом» мы играли, победили 2:0, но провели матч не так хорошо. Но футбольный бог оставил нам ту победу. Но как ты можешь победить, когда не бьешься на поле, как надо? Поэтому сегодня не заслуживаем ничего, нужно быстро переключиться в голове. Игроки сейчас уезжают в сборные, у нас будут выходные, а с понедельника начнут работать те, кто остались в расположении и сегодня не очень хорошо сыграли, — сказал Личка.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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