Станкович о победе «Спартака» над «Уралом»: «Матч с махачкалинским «Динамо» стал уроком для нас»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и объяснил выбор состава на игру.

— Многие ждали ротации состава. Это был посыл команде относительно важности данной игры?

— Такое бывает. Сделать выбор было легко. Ребята сегодня показали футбол, достойный «Спартака». Матч с Махачкалой стал уроком для нас. Сегодня команда показала игру высокого уровня. Этим и прекрасен футбол. Жизнь не всегда дает второй-третий шанс, а в футболе он бывает всегда. Выбор состава был обусловлен именно этим. Я уверен в этих парнях. Первый тайм мы отыграли на очень высоком уровне. Да, в соперниках была команда из лиги ниже, но ты никогда не знаешь в таких матчах, как все пойдет.

— Повлияла ли на игру команды поддержка активных фанатов?

— Конечно, это просто прекрасно! Впервые вижу такое в официальных матчах. Ранее видел на дне рождения стадиона. Это такой ветер, который надувает наши паруса — гонит команду вперед. Надеюсь, в дальнейшем мы еще увидим такую поддержку фанатов. Их любовь и уважение мы видим и чувствуем.

— Показалось, что ниже своего уровня и с Махачкалой, и с Уралом сыграл Барко.

— Барко — настоящий чемпион и лидер! Невероятный талант. Что я могу точно сказать, что в этой роли играть очень сложно. Его не нужно ограничивать — ему нужна свобода и импровизация. Мне понравилось, как он играл сегодня в первом тайме. В целом доволен отношением и его игрой. Сегодня он показал необходимый уровень. На него всегда все смотрят. Есть давление. Конечно, бывают ошибки, неудачные игры, но их не так много.

— Сегодня наконец-то забил Маркиньос. Когда ждать гола Ливая Гарсии?

— Это золотой парень. Работяга. Он живет и пашет ради команды. У него были возможности забить и ранее, но удалось только сегодня. Вся команда ждала этого гола. Марки мне, как тренеру, дает много опций, особенно тактических. Рад за него. Надеюсь, это его первый гол из многих за «Спартак». Давно его знаю — еще с «Ференцвароша». Наши отношения всегда были честными, и я очень это ценю. Стараюсь помочь игрокам, дать какой-то совет. И с Маркиньосом у нас отличное взаимопонимание. А что до Ливая — надеюсь, уже в следующем матче увидим и его гол. Ему уже пора забивать!

«Спартак» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов, в котором встретится с командой, проигравшей в полуфинальном двухматчевом противостоянии Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1).