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15 апреля, 22:49

Тренер «Урала» Томаров о поражении от «Спартака»: «Не удалось то, что планировали. Поздравляю соперника»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Урала» Сергей Томаров прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Не получилась игра в первом тайме. То, что планировали, не удалось. Понимали уровень соперника, понимали его состояние после прошлой игры и поражения. Соперник был заряжен. Хотели предложить ему свои аргументы, но не получилось. До перерыва играли без моментов. Во втором тайме уже возникали какие-то полумоменты, но этого было недостаточно, чтобы пройти дальше. Поздравляю соперника с выходом в следующий раунд.

— Как вы планировали противостоять прессингу «Спартака»?

— Было несколько вариантов противостояния. Один из них — в начале первого тайма часто пробовали — выходить из обороны через левого защитника Малькевича. Но не особо получалось. Соперник прессинговал слишком сильно. Были и еще варианты развития и начала атаки, но мы редко цеплялись за мяч и получали ответную атаку.

— Не было ли эмоциональной подавленности из-за разговоров вокруг матча с «Нефтехимиком»? Смогла ли команда отвлечься от мыслей о той игре и всего, что было после?

— Мы старались абстрагироваться от того, что пишут. Что тут обсуждать... Что говорят — полный бред. Игра та получилась эмоциональной, но ребята настраивались на этот матч. Хотя все и витало в воздухе. Писать можно что угодно. Мы об этом не думали.

«Спартак» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов, в котором встретится с командой, проигравшей в полуфинальном двухматчевом противостоянии Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1).

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Сергей Томаров
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