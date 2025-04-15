Максименко рассказал о своем состоянии после столкновения с Бабичем в матче с «Уралом»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о своем состоянии после столкновения с одноклубником Срджаном Бабичем в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

Футболисты столкнулись в конце второго тайма. После этого оба игрока смогли продолжить матч.

— Вы немного прихрамываете...

— Все нормально, — ответил Максименко.

«Спартак» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов, в котором встретится с проигравшим в двухматчевом противостоянии полуфинала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1).