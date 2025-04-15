Максименко рассказал о своем состоянии после столкновения с Бабичем в матче с «Уралом»
Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о своем состоянии после столкновения с одноклубником Срджаном Бабичем в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).
Футболисты столкнулись в конце второго тайма. После этого оба игрока смогли продолжить матч.
— Вы немного прихрамываете...
— Все нормально, — ответил Максименко.
«Спартак» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов, в котором встретится с проигравшим в двухматчевом противостоянии полуфинала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо» (первый матч — 2:1).
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