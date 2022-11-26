Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча ЧМ-2022 против ЦСКА (1:2).

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали. К сожалению, провалили первые 15 минут. Все-таки по игре мы рассчитывали, что дожмем, но этого не получилось. Удача отвернулась от нас. Особенно в моменте с автоголом», — цитирует тренера сайт «Сочи».

ЦСКА, набравший 13 очков, занял второе место в группе D и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Сочи» с двумя баллами расположился на последней, четвертой строчке и завершил выступление в турнире.

Плей-офф Кубка России пройдет в феврале-мае 2023 года.