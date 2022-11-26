Газинский: «Наше дело работать в том же направлении и надеяться, что футбол нас отблагодарит»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский подвел итоги матча 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России с «Торпедо» (2:1).

— К сожалению, не удалось забить. Победа важнее. В целом мы рады, что добыли три очка, — сказал Газинский.

— Знаете, что первое место заняли, насколько принципиально?

— Не следил, только в раздевалке. Конечно, первое место есть первое место. Стремились вообще выйти из группы, но удалось стать первыми. Поэтому хорошо.

— Многое ли изменилось с матча против Саудовской Аравии?

— Стадион имеете в виду? Да нет, болельщиков только не хватает.

— Какие ощущения, когда приходят меньше 1000 зрителей?

— Ни для кого не секрет, что мы играем для болельщиков. Конечно, хотелось, чтобы они присутствовали, поддерживали команду. Могли поддерджать, но это не наша головная боль.

— Какие ощущения от финиша РПЛ?

— Есть удовлетворение от первой части РПЛ. Все же когда я приходил, мы были внизу. Удалось выправить ситуацию и отладить игру. Сначала все думали, что когда мы приезжали, можно заработать очки. Но мы доказали обратное, что не все так просто. Есть удовлетворение, что мы все-таки поднялись.

— Место в восьмерке реальность?

— Будем все для этого делать. В любом случае будет какое-то усиление. Наше дело продолжать работать в том же направлении, выполнять установку тренера и надеяться, что футбол нас отблагодарит.