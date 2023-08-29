Рахимов о победе над «Уралом»: «Сыграли хорошо, но не было уверенности и запаса прочности»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче с «Уралом» (2:1) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У игроков «Рубина» было достаточно брака в простых ситуациях, где? то не очень хорошо реагировали. Все игроки были заряжены на игру, равнодушия не было.

[Но] все равно были моменты, мы где? то сыграли невнимательно. Было 2-3 эпизода не очень приятных, хотя и у нас были моменты неплохие. Мы сыграли достаточно хорошо, но не было той уверенности и того запаса прочности все 90 минут», — сказал Рахимов после игры.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.