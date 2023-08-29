Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

Рахимов о победе над «Уралом»: «Сыграли хорошо, но не было уверенности и запаса прочности»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче с «Уралом» (2:1) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У игроков «Рубина» было достаточно брака в простых ситуациях, где? то не очень хорошо реагировали. Все игроки были заряжены на игру, равнодушия не было.

[Но] все равно были моменты, мы где? то сыграли невнимательно. Было 2-3 эпизода не очень приятных, хотя и у нас были моменты неплохие. Мы сыграли достаточно хорошо, но не было той уверенности и того запаса прочности все 90 минут», — сказал Рахимов после игры.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Рашид Рахимов
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У российских легкоатлетов украли на ЧМ одно золото. Но в остальном мы — чемпионы восьмых мест
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо» в FONBET Кубке России
«Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» в Нижнем: онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: видео голов матча FONBET Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: Соболев открыл счет на 6-й минуте
«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

«Спартак» — «Динамо»: Соболев открыл счет на 6-й минуте
Новости
RSS RSS
Все новости