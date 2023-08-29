Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Матч FONBET Кубка России «Ростов» — «Локомотив» покажет «Матч Премьер» 30 августа
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию игры. Начало — в 19:25.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов» Валерия Карпина после двух туров группы B FONBET Кубка России занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова имеет 6 баллов в активе и возглавляет группу B.

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов. Помогать судье будут лайнсмены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Ваелрий Данченко назначен арбитром ВАР.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У российских легкоатлетов украли на ЧМ одно золото. Но в остальном мы — чемпионы восьмых мест
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо» в FONBET Кубке России
«Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» в Нижнем: онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: видео голов матча FONBET Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: Соболев открыл счет на 6-й минуте
Рахимов о победе над «Уралом»: «Сыграли хорошо, но не было уверенности и запаса прочности»
«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Рахимов о победе над «Уралом»: «Сыграли хорошо, но не было уверенности и запаса прочности»
Новости
RSS RSS
Все новости