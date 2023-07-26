Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итог матча с ЦСКА (0:6) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Соперник два раза зашел в штрафную и забил два гола, после удаления на 15? й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», — сказал Ярошик в эфире matchtv.

По ходу матча главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил с поля двух футболистов «Оренбурга». На 14-й минуте красную карточку получил голкипер Алексей Кеняйкин, на 63-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Михаил Сиваков.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».