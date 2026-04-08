Ролан Гусев — об отмене гола Тюкавина: «Смысл обсуждать? Игра закончена, результат не поменяется»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?

— Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю это делать. Это что-то поменяет, что я согласен или нет с этим решением? Игра закончена, результат не поменяется.

— «Динамо» проводит неудачные матчи с «Краснодаром» на выезде. За счет чего команда может прервать эту серию?

— За счет определенного плана на игру. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, что и мы эту серию закончим.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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