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В «Динамо» заявили, что не удовлетворены ничьей с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил ничью с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла 8 апреля в Москве.

— Важно ли было победить именно сегодня, дома?

— Конечно, это было важно. Было много болельщиков, сильная поддержка. Мы не удовлетворены результатом конкретного матча, но есть еще ответная игра. Будем бороться за Кубок.

— Как оцените вклад Скопинцева, который провел 200 матчей за «Динамо»?

— Он внес свое имя в историю.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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