В «Динамо» заявили, что не удовлетворены ничьей с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил ничью с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла 8 апреля в Москве.
— Важно ли было победить именно сегодня, дома?
— Конечно, это было важно. Было много болельщиков, сильная поддержка. Мы не удовлетворены результатом конкретного матча, но есть еще ответная игра. Будем бороться за Кубок.
— Как оцените вклад Скопинцева, который провел 200 матчей за «Динамо»?
— Он внес свое имя в историю.
Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.
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