Личка о поражении от «Пари НН» в FONBET Кубке России: «Сегодня сопернику повезло»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением после поражения от «Пари НН» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3.

«У нас сегодня было много молодых игроков в составе, для которых это был отличный опыт сыграть с такой командой, как «Нижний Новгород». Илья Купцов хорошо сыграл на воротах, Стас Бессмертный хорошо действовал в защите. Эти молодые парни — будущее «Динамо», им тоже нужно давать практику, чтобы они показывали себя. Второй гол могли забить как мы, так и соперник, и в итоге все решили пенальти, которые являются лотереей. Сегодня повезло сопернику. Результатом я, конечно, недоволен, но по игре мы смотрелись уже лучше, чем в матче с «Краснодаром», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

В следующем туре группового этапа Кубка России «Динамо» дома встретится с «Краснодаром» в следующем матче Кубка страны, игра пройдет 9 августа, начало также в 20.45 по московскому времени.