Баринов ответил на вопрос о поведении Дзюбы с журналистами

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал отказ одноклубника Артема Дзюбы от общения с журналистами.

Ранее 34-летний форвард «Локомотива» отказался отвечать на вопросы журналистов, потому что они «скучные» и «неинтересные».

— Вас Дзюба так научил не общаться?

— Нет, он, наоборот, общительный. Всем спасибо.

— А вам не спасибо.

— Это камень в мой огород! — сказал Баринов.

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Победу красно-зеленым принесли голы Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.