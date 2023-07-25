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Сегодня, 22:02

Баринов ответил на вопрос о поведении Дзюбы с журналистами

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал отказ одноклубника Артема Дзюбы от общения с журналистами.

Ранее 34-летний форвард «Локомотива» отказался отвечать на вопросы журналистов, потому что они «скучные» и «неинтересные».

— Вас Дзюба так научил не общаться?

— Нет, он, наоборот, общительный. Всем спасибо.

— А вам не спасибо.

— Это камень в мой огород! — сказал Баринов.

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Победу красно-зеленым принесли голы Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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