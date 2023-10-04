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Сегодня, 19:34

Главный тренер «Динамо» Личка: «После двух поражений от «Спартака» приятно выиграть у них»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги победного матча со «Спартаком» в рамках группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:0).

— Очень рад, что мы победили. Не только победили, но и забили три гола. В последних играх с реализацией было не очень хорошо. По игре, думаю, мы действовали более дисциплинированно. Старались разыгрывать быстрые контратаки и действовать через фланги. После двух поражений от «Спартака» приятно выиграть у них. Но отдыхать некогда — впереди «Факел», думаем о нем. В чемпионате нужны очки.

— Как оцените чеканку мяча Нгамале в центре поля, которая чуть не привела к голу в ворота «Динамо» в концовке?

— Он имеет право так играть, но не имеет права терять мяч. Когда мяч у нас, я хочу, чтобы игроки делали что-то неожиданное для соперника, креативили. Стой на ногах, если ты хочешь крутить рулетку, не падай. Это мужская игра. Порой и девушки играют пожестче, ха-ха. Нельзя упасть и ждать свистка, надеясь на судью.

«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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