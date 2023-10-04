«Краснодар» — «Пари НН»: в пользу краснодарцев не назначен пенальти

На 69-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, а ВАР Андрей Фисенко в его действия не вмешался.

Возможно, судье было непросто в деталях увидеть случившееся в штрафной площади нижегородцев, где Николай Толстопятов действовал неосторожно и сзади наступил Олакунле Олусегуну на голеностоп, помешав его продвижению и нанеся сопернику повреждение.