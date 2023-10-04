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Сегодня, 19:29

Абаскаль — о разгромном поражении от «Динамо»: «Не тот результат, что мы хотели, но впереди другое дерби»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении от «Динамо» (0:3) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Конечно, это не тот результат, что мы хотели, — начал Абаскаль. —  Мы смогли гарантировать себе выход из группы с первого места за два тура до окончания группового этапа в матчах с финалистами двух последних розыгрышей Кубка России. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, это добавило им настойчивости. Отступать «Динамо» было некуда. Мы недовольны результатом. Нам не нравится проигрывать, особено всухую. Но впереди другое дерби. Рад, что мы могли готовиться к игре без турнирных задач.

— В Самаре вы сказали, что нужна правильная реакция. Сегодня, так понимаем, она была неправильной. Теперь ждем правильную в дерби с ЦСКА?

— Да, верно. Ждем ее в следующей игре

— Сколько, по-вашему, опасных моментов сегодня создал «Спартак»?

— Если мы не бьем по воротам, то и моментов нет. Тут одно влечет за собой другое... В первом тайме нам всегда чего-то не хватало перед штрафной. Принимали неверные решения, были технические ошибки.

— Вы порой критикуете судей. Согласны, что сегодня Москалев отработал очень хорошо?

— Я могу сказать, что когда футболиста меняют, он должен уходить с того фланга, где находится, а не идти через все поле. Мы теряем концентрацию. Ну и надеюсь, ВАР будет делать игру лучше. Порой назначается опасный штрафной, когда после него может быть забит гол, но ВАР не вмешивается... Это странно, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.

В следующем матче «Спартак» на своем поле примет ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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