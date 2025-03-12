Тедеев — о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Получились абсолютно два разных тайма»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча со «Спартаком» (2:3) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Получились абсолютно два разных тайма. В первом мы уступили во многих компонентах. Наверное, это прежде всего связано с разбалансированностью отдельно взятых игроков в отдельно взятых тактических моментах. Что у нас не получилось, так это держать в напряжении защитников «Спартака», чтобы они так легко не выходили из зоны обороны в зону развития атаки. После одной из таких атак мы и пропустили гол. Но такое бывает, футбол — это в первую очередь игра ошибок. «Спартак» этим воспользовался.

Но я был убежден, что мы готовы играть против такой команды, как «Спартак», даже после 0:2 в первой тайме. Во второй половине встречи мы имели преимущество во всем. Это был один из лучших таймов в исполнении «Акрона». Мы могли воспользоваться и забить еще больше голов. Нам есть над чем работать, но я горжусь своими футболистами. Меня удивило количество компенсированного времени. В такой игре испугаться дать больше трех минут — это не совсем правильно, — сказал Тедеев после матча.

— Не было ли трудно сегодня зарядить команду после эмоционального и событийного матча в воскресенье против «Крыльев Советов»?

— Не совсем корректно это обсуждать, потому что эмоциональное состояние футболистов дало больше сил и энергии. Во втором тайме вышли игроки, которые получали больше времени по ходу сезона. Они показали хороший уровень и показали хороший футбол. С точки зрения эмоциональной составляющей все было хорошо, может быть, мастерства где-то не хватило.

«Акрон» завершил свое выступление в Кубке России, а «Спартак» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов.