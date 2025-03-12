Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

12 марта 2025, 18:51

Тедеев — о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Получились абсолютно два разных тайма»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча со «Спартаком» (2:3) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Получились абсолютно два разных тайма. В первом мы уступили во многих компонентах. Наверное, это прежде всего связано с разбалансированностью отдельно взятых игроков в отдельно взятых тактических моментах. Что у нас не получилось, так это держать в напряжении защитников «Спартака», чтобы они так легко не выходили из зоны обороны в зону развития атаки. После одной из таких атак мы и пропустили гол. Но такое бывает, футбол — это в первую очередь игра ошибок. «Спартак» этим воспользовался.

Но я был убежден, что мы готовы играть против такой команды, как «Спартак», даже после 0:2 в первой тайме. Во второй половине встречи мы имели преимущество во всем. Это был один из лучших таймов в исполнении «Акрона». Мы могли воспользоваться и забить еще больше голов. Нам есть над чем работать, но я горжусь своими футболистами. Меня удивило количество компенсированного времени. В такой игре испугаться дать больше трех минут — это не совсем правильно, — сказал Тедеев после матча.

— Не было ли трудно сегодня зарядить команду после эмоционального и событийного матча в воскресенье против «Крыльев Советов»?

— Не совсем корректно это обсуждать, потому что эмоциональное состояние футболистов дало больше сил и энергии. Во втором тайме вышли игроки, которые получали больше времени по ходу сезона. Они показали хороший уровень и показали хороший футбол. С точки зрения эмоциональной составляющей все было хорошо, может быть, мастерства где-то не хватило.

«Акрон» завершил свое выступление в Кубке России, а «Спартак» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев
Читайте также
Глава NASA указал на пользу российско-американского сотрудничества в космосе
Ковальчук подтвердил переход Яшкина в «Шанхай», в «Спартак» едет вратарь сборной Казахстана. Главные трансферные новости КХЛ на 14 июля
Франция - Испания: форма команд, ключевые игроки, прогнозы
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
В Батуми отменили концерты «Тату» и Ани Лорак
Как Франция скинула Испанию с европейского трона. Главная война полуфиналистов ЧМ
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сакич заявил, что футболистов «Спартака» готовили к игре против Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев: «Матч со «Спартаком» показал, что можно и нужно играть с любой командой»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости