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Сакич заявил, что футболистов «Спартака» готовили к игре против Дзюбы

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Вопрос про второй пропущенный гол: предупреждали игроков о том, что Дзюба может выйти на замену, готовились к игре с ним?

— Конечно, мы готовились к этому матчу. Готовились так, как если бы Дзюба был в стартовом составе. Мы не знали, какое решение примет их главный тренер, поэтому, естественно, готовились. По самому Дзюбе что комментировать. Цифры говорят сами за себя. Высококлассный футболист, легенда. В том конкретном эпизоде считаю, что могли сыграть лучше. Что касается его качеств, естественно, знали и готовились.

«Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2 и вышел в первый этап полуфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет в среду, 12 марта.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
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