Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Главное, чтобы все решилось честно». Тихонов оценил шансы «Спартака» в полуфинале Кубка против «Зенита»

21:34
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

— Почему «Зенит» фаворит? Потому что дома играет? Какая разница? Это Кубок. Одна игра, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Надеюсь, игра будет хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства. Я не верю, что кто-то будет кому-то подсуживать. Главное, чтобы все решилось честно.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13197
Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир