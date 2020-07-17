«Главное, чтобы все решилось честно». Тихонов оценил шансы «Спартака» в полуфинале Кубка против «Зенита»
21:34
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.
— Почему «Зенит» фаворит? Потому что дома играет? Какая разница? Это Кубок. Одна игра, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Надеюсь, игра будет хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства. Я не верю, что кто-то будет кому-то подсуживать. Главное, чтобы все решилось честно.
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 13197Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...