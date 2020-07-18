Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Глава судейского комитета РФС Хачатурянц просит болельщиков «Спартака» держать эмоции под контролем

00:08
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

 
11&nbsp;июля. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Сергей Иванов.Этот арбитр пожалел Кришито, удалил Понсе и отправил в отставку Валентина Иванова. Кто будет судить игру «Зенит» — «Спартак»?

«Я хотел бы, пользуясь моментом, обратиться к болельщикам «Спартака» в преддверии прекрасного события полуфинала Кубка в Петербурге с «Зенитом», — сказал Хачатурянц на видео, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна. — Я попросил бы для того, чтобы не испортить дух футбола и эмоциональную составляющую не выплескивать эти эмоции наружу, дать игрокам сосредоточиться на игре. Безусловно, выбор судьи на эту игру будет под особым вниманием для того, чтобы ни одна команда не почувствовала какую-то предвзятость в этом выборе. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы не допустить этого. Но просьба все-таки держать эмоции под контролем.

Конечно, есть тревога. Мне кажется, что игроки справятся. Все игроки — профессионалы, они делают свою работу. Мне кажется, что если каждый игрок выйдет и сделает то, что он должен сделать, вне зависимости от всего... Чего я боюсь: мелкие ошибки, которые начнут как-то трактовать игроки на поле, болельщики, комментаторы и все сообщество... Это не про футбол. Хочется насладиться футболом. Две великие команды будут бороться в полуфинале. Хотелось бы, чтобы праздник футбола не испортился».

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени.

Зенит - Спартак

 

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
46
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир