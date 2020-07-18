Глава судейского комитета РФС Хачатурянц просит болельщиков «Спартака» держать эмоции под контролем

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Я хотел бы, пользуясь моментом, обратиться к болельщикам «Спартака» в преддверии прекрасного события полуфинала Кубка в Петербурге с «Зенитом», — сказал Хачатурянц на видео, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна. — Я попросил бы для того, чтобы не испортить дух футбола и эмоциональную составляющую не выплескивать эти эмоции наружу, дать игрокам сосредоточиться на игре. Безусловно, выбор судьи на эту игру будет под особым вниманием для того, чтобы ни одна команда не почувствовала какую-то предвзятость в этом выборе. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы не допустить этого. Но просьба все-таки держать эмоции под контролем.

Конечно, есть тревога. Мне кажется, что игроки справятся. Все игроки — профессионалы, они делают свою работу. Мне кажется, что если каждый игрок выйдет и сделает то, что он должен сделать, вне зависимости от всего... Чего я боюсь: мелкие ошибки, которые начнут как-то трактовать игроки на поле, болельщики, комментаторы и все сообщество... Это не про футбол. Хочется насладиться футболом. Две великие команды будут бороться в полуфинале. Хотелось бы, чтобы праздник футбола не испортился».

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени.