Георгий Джикия: «Хорошо, что все объяснения Тедеско закрепляются результатом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Кубка России отметил, что его команда с первых минут увидела игру соперника от обороны, и поэтому стала катать мяч.

— Вам комфортно играть при такой защитной схеме?

— У меня есть опыт игры в три защитника. Все хорошо, налаживается. Перед каждой игрой проходит время, и тренер нам все больше и больше объясняет, что и как делать. Хорошо, что все это закрепляется результатом.

— Тренерский штаб — это немецкий переводчик и русский?

— С нами говорят на английском. А тем, кто в школе не учил английский, переводят на русский язык.

— Голевой пас — это ваш лучший «ассист» в карьере?

— По-моему, он единственный (смеется). На самом деле не стоит обращать на это внимание.

— Матч с «Локомотивом» и сегодняшний получились полярными. В игре в Черкизове «Спартак» весь первый тайм сидел в обороне и только потом стали получаться хорошие контратаки, а сегодня ваша команда процентов восемьдесят владела мячом. Что проще: постоянно владеть мячом, но не знать, как развернуться или играть на контратаках?

— Смотря, какой соперник. «Локомотив» тоже очень хорошо убегает в контратаки. Если бы мы играли не расторопно, он мог бы нас наказать. В первом тайму у него были моменты. Но мы там выиграли закономерно. А сегодня с первых минут увидели, что «Ростов» встал в оборону, поэтому катали мяч. (Дмитрий Зеленов)