Генеральный директор «Балтики» перед суперфиналом FONBET Кубка России: «Переживаю!»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился с «СЭ» ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России против «Зенита».

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00.

«Так же, как все, переживаю. Ждем победы! Что будет с командой после вылета из РПЛ? Все будет хорошо. Сейчас в голове один вопрос — сегодняшний матч. Проведем его — будем думать о других», — сказал Измайлов «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Зенит».