Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Потрясающая игра, но победил сильнейший»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3).

«Переживал эту игру так же, как 70 тысяч болельщиков на стадионе. Игра двух мотивированных соперников. Потрясающая игра, но победил сильнейший. Мы были чуть лучше в первом тайме. Заслуженно выиграли в серии пенальти. Это прекрасно, мы двигаемся дальше. Премиальные? Все будет хорошо у игроков», — сказал Некрасов.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.