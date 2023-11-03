Гендиректор «Балтики» — о жеребьевке Кубка России: «Сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию»

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, по итогам которой калининградская команда сыграет против «Локомотива».

«Еще перед началом жеребьевки было понятно, что легких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «Локомотива», но сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию турнира», — сказал Волженкин «СЭ»

Первые матчи пройдут 28-30 ноября, ответные — 12-14 марта 2024 года.