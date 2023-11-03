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Сегодня, 13:42

Гендиректор «Балтики» — о жеребьевке Кубка России: «Сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, по итогам которой калининградская команда сыграет против «Локомотива».

«Еще перед началом жеребьевки было понятно, что легких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «Локомотива», но сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию турнира», — сказал Волженкин «СЭ»

Первые матчи пройдут 28-30 ноября, ответные — 12-14 марта 2024 года.

Игорь Акинфеев, Александр Соболев, Иван Сергеев. Кубок России: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА против «Ростова». Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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