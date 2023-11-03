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Сегодня, 13:58

В «Оренбурге» назвали событием для города матч Кубка России со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» оценил итоги жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором команда встретится со «Спартаком».

«Нам повезло точно так же, как «Спартаку». Не знаю, удастся ли собрать полный стадион. Все зависит от погоды. Но для города это точно будет большое событие. Думаю и мы, и «Спартак» довольны таким жребием», — сказал Еремякин «СЭ».

Первые матчи пройдут 28-30 ноября, ответные — 12-14 марта 2024 года.

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