Газзаев прокомментировал решение дисквалифицировать футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей за драку

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак») были отстранены на 6 матчей Кубка России.

— Как вы относитесь к решению КДК РФС по дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей?

— Считаю, что это достаточно жесткое решение. Но абсолютно справедливое.

— Но команды лишились своих ключевых игроков.

— Ничего не сделаешь. Там не только три игрока, а по 25 футболистов. Понятно, что дисквалифицированы игроки основного состава. Но это спорт. Никто не застрахован. Считаю, что решение абсолютно правильное для общественности и других игроков, чтобы такого никто себе не позволял. Могу привести пример, когда была драка в Раменском: там по два игрока были дисквалифицированы.