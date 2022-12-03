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Сегодня, 15:43

Газзаев прокомментировал решение дисквалифицировать футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей за драку

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак») были отстранены на 6 матчей Кубка России.

— Как вы относитесь к решению КДК РФС по дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей?

— Считаю, что это достаточно жесткое решение. Но абсолютно справедливое.

— Но команды лишились своих ключевых игроков.

— Ничего не сделаешь. Там не только три игрока, а по 25 футболистов. Понятно, что дисквалифицированы игроки основного состава. Но это спорт. Никто не застрахован. Считаю, что решение абсолютно правильное для общественности и других игроков, чтобы такого никто себе не позволял. Могу привести пример, когда была драка в Раменском: там по два игрока были дисквалифицированы.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
8
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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