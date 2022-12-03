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Сегодня, 16:00

Аршавин высказался о массовой драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о массовой драке меду игроками «Зенита» и «Спартака» в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пен. 4:2).

— Хотелось бы спросить про ваше отношение к концовке матча «Зенита» и «Спартака». Как вы это видели? Кто зачинщик?

— Я не видел вообще, потому что мы стояли на другой стороне поля. Потом я в принципе особо не пересматривал, видел только то, что показали во время трансляции. Думаю, что Промес спровоцировал драку. Начал приставать к Барриосу. Плохо, что подрались, но уже ничего не изменить. Большие дисквалификации. И «Спартак» и «Зенит» потеряли сильных футболистов на долгий срок.

— Вы говорите, что Промес спровоцировал, но ведь до этого был эпизод, где Барриос ударил Шамара уже после свистка. Не кажется, что это было отправной точкой?

— Я просто не видел, что он после свистка его ударил. Мне кажется, что он сфолил и получил желтую карточку.

— КДК дал по шесть матчей дисквалификации в Кубке России каждому. Как вы считаете, насколько это суровое наказание?

— Суровое наказание, конечно. РФС просто показывает, что они против таких инцидентов. Это вредит имиджу, но раз в двадцать лет такие драки случаются.

— Вы поняли, почему Промеса не наказали?

— Я думаю, что они просто не нашли формулировки. Не знаю, дают ли за провокацию красные карточки.

— Дают, но арбитр же сказал, что он бы показал желтую и Промесу, и Барриосу, если бы не началась драка.

— Надо копаться в регламенте. Трудно оценить, почему так. «Зенит» же подал апелляцию.

1 декабря Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать шестерых игроков за участие в массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак».

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Англия
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