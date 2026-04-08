Газзаев — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Надеюсь, до конца сезона команда будет показывать такую игру»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (5:2).

«Поздравляю ЦСКА с победой и проходом в следующий этап Кубка России. Это очень важная победа с точки зрения психологии. ЦСКА достаточно уверенно обыграл «Крылья Советов». Надеюсь, что до конца сезона команда будет показывать такую игру и такой результат», — сказал Газзаев «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с победителем матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет 8 апреля.

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